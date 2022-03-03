السودان: لدينا مخاوف في ملف سد النهضة





أكد السودان، أن إحراز إختراق يقود الى إتفاق ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، سيفتح المجال لعلاقات مستقرة ومتطورة بين الأطراف الثلاثة بما يخدم مصالحها.

وقال وزير الري المكلف ضو البيت عبد الرحمن منصور لدى لقائه بمكتبه اليوم، السفير الإثيوبي بالخرطوم بيتال أميرو، إن السودان لديه مخاوف ومصالح حقيقية في ملف سد النهضة لا يمكن تجاوزها إلا عبر اتفاق ملزم، وجدّد موقف السودان الرافض لحجب معلومات الملء والتشغيل الخاصة بسد النهضة الاثيوبي، لافتاً إلى أن موقف السودان قائم على مرجعية القانون الدولي، وإعلان المبادئ المُوقع فى مارس 2015م بين الدول الثلاث.

وجدّد وزير الري التأكيد على حقوق إثيوبيا في التنمية دون إحداث ضرر بالسودان أو بمصالح شعبه.

وبحث وزير الري، بحضور رئيس الجهاز الفني للموارد المائية وممثلي وزارة الخارجية، العلاقات الثنائية وآخر تطورات ملف سد النهضة، ونقل ضو االبيت خلال الاجتماع للسفير الإثيوبي، إن مشاركة السودان في جميع جولات التفاوض تنطلق من قناعته بإمكانية تحقيق اتفاق يُراعي مصالح الأطراف الثلاثة.

من جانبه، أكد السفير الإثيوبي في السودان بيتال أميرو، على أهمية العلاقات الثنائية وضرورة تفعيلها.

كما أوضح السفير الإثيوبي تفهّم بلاده لمخاوف السودان، وأبدى حرصهم على عدم الإضرار بالسودان بأي من عمليات الملء وتشغيل السد، وأعرب عن أمله في استئناف المفاوضات بين الدول الثلاث والوصول إلى اتفاق مرضٍ بينها، وامتدح الموقف الإيجابي للسودان خلال جولات التفاوض الماضية وسعيه الجاد للتوصل إلى اتفاق مرضٍ بين الأطراف الثلاث.

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