اسحق فضل الله: السودان الآن بفضل سلوك وغباء وتعفن الجهات (..) لا ينتظر إلا الانفجار





اسحق احمد فضل الله يكتب: والفهم..هل يأتي بالرغيف؟

والسؤال يعني أننا نأتي بالحديث عن النموذج الإماراتي….وبالشرح للنموذج الإماراتي لأنه يصلح لشرح الحال في السودان.

والنموذج الإماراتي نسوقه حكاية لشرح حقيقة أن كل حدث هو شيء تحته ألف حدث.

وحقيقةً أن كل حدث هو شيء تحته ألف حدث حقيقة نسوقها حتى نستعد للآتي…

وحتى نستبدل سنة البكاء والمخاط السنة التي نغرق فيها الآن نستبدلها …بعمل شيء…أي شيء.

فمن يقوم بعمل يعلن أنه على الأقل لا يزال حياً.

……..

وعن أن الأحداث مرسومة ومغطاة هناك انفجار ميناء الفجيرة قبل عامين…

الانفجار الذي يقود الإمارات الآن….غصباً أو خطة.

فقبل عامين انفجار الفجيرة كان عملاً حوثياً ورسالة تطلب من الإمارات أن تبتعد عن حرب اليمن…

وابتعدت إلا قليلاً..

والشهر الماضي الإمارات/ ودون مناسبة/ تتلقى سلسلة من الأعمال العسكرية من الحوثيين.

والسلسلة هذه كانت تدبيراً إيرانياً لتحديد مسار الإمارات عند نشوب حرب أوكرانيا.

وبالتالي حرب الغاز.

وحرب الأحلاف.

فالغاز في العالم هو روسيا وإيران والإمارات

والحرب تأتي بالمقاطعة.

والمصالح شيء مثل( الحاجة إلى التبول) شيء لا يمكن حبسه طويلاً.

وإيران تبحث عن ثقب تحدث به أوروبا وإيران تجد في مقاطعة أوروبا للغاز الروسي وفي حاجة أوروبا للغاز هذا فرصة لقيادة أوروبا.

وإيران تمتنع عن التصويت لصالح روسيا في مجلس الأمن.

وأوروبا تفهم الإشارة.

وإيران التي تجعل الحوثي بندقية مغروسة في صدر الإمارات تجعل الإمارات تتخذ الجانب الروسي في المجلس.

وأوروبا تفهم الإشارة الإيرانية…

وتفهم أن إيران التي تدير المنطقة يهمها أن تتعامل مع العالم.

تتعامل بحيث إنها/ بوزنها هذا/ تستطيع أن تودي وتجيب وأنها بهذا تنفع أوروبا وأمريكا في المنطقة إن قامت أمريكا بتخفيف الحصار عنها.

وتخفيف كماشة الضغط في الملف النووي….

و…و

……….

واللعبة نسردها نموذجاً يقول إن ما يبدو على السطح من أحداث هو شيء له تفسير مختلف ثم تفسير مختلف.

والسودان الآن أحداثه مثلها…

والسودان الآن هو شيء يبدو((( يبدو….يبدو….يبدو))وكأن كل حدث فيه الآن يتجمد…

وأن البرهان يتجمد.

والإسلاميون/ الذين يوقفون خطة العودة من تركيا/ يتجمدون.

وأن الشيوعي الذي يكتفي بدفع بضع وليدات للشارع للتظاهر…يتجمد.

وأن البعث وقحت والأحزاب و…والجهات التي هي الآن لا حس لها ولا خبر هي شيء يتجمد..

بينما…؟.

بينما أنت حي.

أن تعرف أن اللغم ينفجر عند الساعة الثانية ودقيقة تحبس أنفاسك حين يصل عقرب الدقائق إلى الساعة الثانية.

واللغم الآن في السودان يصل عقرب الدقائق فيه إلى الساعة الثانية.

لكن….عقرب الدقائق يتوقف هناك.

والخدعة المخيفة المخيفة جداً هي أن كل جهة….والبرهان بالذات حين يجد أن الانفجار لا يحدث….يسترخي.

والاسترخاء هذا فوق لغم منزوع الفتيلة هو المشهد الآن….

وأحداث الإمارات وإيران التي نسردها والتي تعني أن كل حدث هو شيء له تفسير وتفسير وتفسير أحداث لها تفسير وتفسير هناك.

لكن الحدث الآن في السودان/ حدث جمود الأحداث/ هو شيء له تفسير واحد هو.

أن السودان الآن بفضل سلوك وغباء وتعفن الجهات هذه لا ينتظر إلا…. الانفجار.

انفجار لن يقف عند حد.

ولن يهلك جهة.

بل هو شيء يفعل بالسودان كله ما يفعله اللغم بمن يطأ عليه…

والناس مازالوا يكتفون بالبكاء والمخاط…

اسحق احمد فضل الله