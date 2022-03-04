مفاجأة داوية: جهة ما في السودان تقدّمت بعرض لشراء نادي تشيلسي !!





• من أخبار الرياضة المرتبطة بتقلبات الطقس السياسي الساخن بطول الدنيا وعرضها أنّ الملياردير الروسي إبراموفيتش قد عرض نادي تشيلسي الإنجليزي للبيع غير المستعجل ..تشيلسي يجلس الآن في المقاعد الأمامية لأفضل أندية كرة القدم في العالم ويقدم رفقة المدرب الألماني توماس توخيل كرة قدم جميلة تتسم بالواقعية والأناقة معاً ويحقق أرباحاُ متزايدة بسبب تواجده في المراكز المتقدمة في كل المنافسات محلياً وأروبياً..

• أخبرني الأستاذ يوسف عبدالمنان أن جهة ما في السودان تقدّمت بعرض مبدئي لشراء نادي تشيلسي !!

• هذا هو الخبر إذن ..فليس غريباً أن يتم عرض نادي تشيلسي للبيع ..لكن الخبر أن تتقدم جهة سودانية بعرض لشراء تشيلسي!!

• قلت للأستاذ يوسف إن شراء نادي إنجليزي بقيمة البلوز ليس نزهة ..ولا مبارزة بالمال في دلالة الذهب والكرتة في السودان!!

• المهتمون بشأن الاقتصاد الرياضي تابعوا المفاوضات والصفقات والحملات التي صاحبت تقديم صندوق الاستثمارات السعودي عرضاً لشراء نادي نيوكاسل ..تلك الصفقة التي اصطدمت بجدار الصحافة الإنجليزية التي قادت حملة ضارية ضد السعودية بسبب قضية مقتل الصحفي السعودي خاشقجي وما صاحب تلك الواقعة الحزينة من تفاصيل أمسكت برقبة العالم كله ..

• إنتهت تلك الحملة بموافقة الأنجليز علي العرض السعودي وليس سراً أنّ تسوياتٍ كثيرة قد تمت تحت (التربيزة) تمّ خلالها شراء صمت الأصوات والمؤسسات الصحفية والسياسية التي أظهرت مواقف رافضة لشراء السعوديين للفريق الإنجليزي الذي يفوقه تشيلسي بسنوات ضوئية داخل وخارج المستطيل الأخضر ..

• قلت للأستاذ يوسف تحتاج الجهة السودانية التي تفكر جدياً في شراء نادي تشيلسي أن تكون مستعدة للإجابة التي سيطرحها الإنجليز : ماهي مصادر ثروة وأموال الجهة السودانية التي تقدمت بعرض لشراء النادي الإنجليزي ؟!

• دعونا ننتظر ..فربما تضطر الجهة السودانية المهتمة بشراء نادي تشيلسي أن تدفع أكثر من المبلغ المطلوب حالياً لبيع تشيلسي حتي تشتري صمت المعارضين والصحافة الإنجليزية ..ولك أن تتخيل (ضخامة) المبلغ إن علمت أن الروسي إبراموفيتش الذي تبلغ ثروته13مليار دولار يطلب حالياً 1.9 مليار يورو لبيع تشيلسي في صفقة إن حدثت فستكون الأغلي في تاريخ بيع أندية كرة القدم ..

عبد الماجد عبد الحميد

