عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم”الجمعة” 4 مارس 2022





الصيحة

برمجة قطوعات الكهرباء لساعاتٍ طويلة و”الصيحة” تكشف الأسباب

البرهان: ملتزمون بحوارٍ شاملٍ للخروج من الأزمة

حميدتي: نقدّر جهود”يونيتامس” وحلّ الأزمة يجب أنّ يكون سودانيًا

ارتفاع أسعار الدقيق وتسعيرة جديدة للوقود بالجزيرة

ترك: لا اتّجاه لإغلاق الشرق وقرارات الحكومة لحلّ الأزمة مطمئنة

الجريدة

الديلي تلغراف: بوتين حضّر للعقوبات بأطنان من ذهب السودان

الجزيرة تطبّق زيادات جديدة على الوقود

مراقبون: البلاد ستشهد ليلاً دامسًا ونهارًا ساخنًا بسبب وزارة المالية

مرسوم مؤقت بإنشاء وزارة البنى التحتية بالجزيرة

الانتباهة

تلوّث مياه الشرب بالخرطوم وأوامر قبض في مواجهة”3″ مسؤولين

زيادة جديدة في أسعار الدقيق وخروج”30″% من مخابز الخرطوم عن الخدمة

ترك: لا اتّجاه لإغلاق الشرق

إغلاق جسور رئيسية وتعزيزات أمنية وسط الخرطوم

وزير بالحكومة المنحلة: شخصان يسيطران على الدولة منذ 25 أكتوبر