السودان يرحب بتصنيف ” الحوثي” جماعة إرهابية





النيلين / الخرطوم – رحبت وزارة الخارجية بقرار مجلس الأمن الخاص بتصنيف جماعة الحوثي كجماعة إرهابية وتوسيع الحظر المفروض على إيصال الأسلحة إلى اليمن.

وقالت الخارجية في بيان الخميس : “تُرحب وزارة خارجية جمهورية السودان بالقرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي بشأن تصنيف مليشيا الحوثي كجماعة إرهابية، إلى جانب توسيع الحظر المفروض على إيصال الأسلحة إلى اليمن، وإدانة الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة” كما ورد في السوداني .

وأعربت الخارجية عن تطلعها في أن يُسهم القرار في إيقاف الأعمال العدائية والانتهاكات الواسعة التي ترتكبها مليشيا الحوثي وتيسير إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين.

وأكدت دعمها لجهود الحل السلمي للأزمة اليمنية وفق المرجعيات المتفق عليها وقرارات الأمم المتحدة في هذا الصدد بما يحفظ وحدة اليمن وسيادته.