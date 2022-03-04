شاهد بالفيديو.. المؤثر “رشدي الجلابي” يحكي لأول مرة ملابسات “حضنه” الشهير للمطربة ندى القلعة على المسرح





كشف المؤثر الاجتماعي “رشدي الجلابي” لأول مرة ملابسات “حضنه” الشهير بالسلام على المطربة “ندى القلعة” على المسرح أثناء حفل غنائي.

وقال “الجلابي” في مقابلة ببرنامج المطب، رداً على سؤال في هذا الخصوص(حسب ماهي بتريدني زولة كويسة زولة استاذة، وخالة نحن نحترمها عشان أغانيها، وهي إمراة كويسة وسمحة ولابسه لبس نظيف محتشم، وفنانه الله يجزيها خير).



وأضاف الجلابي( علي الطلاق غيرها كلو كلو مافي في الغناء، دي ندى القلعة يازول السودان دا كلو بحبها، راكبة توسان).

الخرطوم: (كوش نيوز)