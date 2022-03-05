شاهد بالفيديو: لماذا وصفت روني صباحي الشعب السوداني بالوسخان؟





عبرت الفنانة السودانية الشاملة روني صباحي عن غضبها الشديد عبر مقطع فيديو تحت عنوان “شعب وسخان” في صفحتها على فيسبوك التي يتابعها نحو 250 ألف شخص وقالت أن السودان وصل للإنحطاط .

وقالت بحسب مشاهة محرر كوش نيوز أنها عندما كتبت أنها تحب الصيف ولابسة جلابية خفيفة جاء تعليقات من نساء ورجال (قلة الأدب من الرجال عرفناها، قلة أدب من نسوان بنات، فسألنني أنت لابسة حاجة من جوه ، كدي صوري لينا، وأنا كنت لابسة جلابية قطن ,اي حاجة بفهموها بطريقة وسخة)



وأضافت روني (وسخانين وسخانين ودايرين السودان يتقدم وتجينا حكومة شريفة ونضيفة وما فاسدة ورهيبة وأخلاقها في السماء … من وين؟ من وين؟ وأنتو عاملين كدا .. ربنا بيلقى ناس كدا معفنين ويديهم حاجة كويسة.. ليه؟عشان شنو .. والقليل من الناس الكويسين في السوشال ميديا).

ونص منشورها الذي تقصده روني وحفل بتنمر واسع من المعلقين هو (والله انا لابسه لي جلابيه قطن و ارده وفاتحه مكيف شباك ما الشباك مكيف وقاعده في غرفه في السطوح و باكل في عنب و حاسه اني في الباهاماز عديييل ناس الشتاء موتو غيظا الصيف جا ).

الخرطوم (كوش نيوز)