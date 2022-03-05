



كشفت مسوحات رسمية أجرتها وزارة الصحة الاتحادية ارتفاع حالات الوفاة بطوارئ المستشفيات خلال الــ24 ساعة الأولى رغم مجانية علاج الطوارئ.

وأوضحت الوزارة أن مشكلة ارتفاع حالات الوفاة بطوارئ المستشفيات دفعت الوزارة بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية لتحليل الأوضاع بالطورائ منذ 2016م.

وكشف وزير الصحة المكلف د. هيثم محمد إبراهيم، عن ترتيبات مع منظمة الصحة العالمية لتأهيل الكوادر وتدريب (1000) كادر، وأعلن عن الفراغ من تدريب (130) حالياً من كوادر الطوارئ بالمستشفيات.

وطالب المدير العام لوزارة الصحة بولاية الجزيرة د. أسامة عبدالرحمن بالمتابعة الدقيقة للكشف الموحد للأطباء وإلزامهم بالعمل بالمستشفيات الحكومية أثناء ساعات العمل الرسمية مشيراً إلى معاناة أطباء الامتياز من عدم التدريب جراء غياب بعض الاختصاصيين عن المستشفيات.

وشدد الأستاذ بكلية الطب بجامعة الخرطوم د. محمد أحمد بإعادة حاكمية وزارة الصحة الاتحادية على الوزارات بالولايات ووضع السياسات على أن تنفذها الوزارات الولائية.

صحيفة اليوم التالي