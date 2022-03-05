كشف تفاصيل مثيرة حول ذبح رجل مع زوجته وابنته داخل منزلهم في الكويت.. والكشف عن أعمار الضحايا





كشفت مصادر أمنية تفاصيل جديدة بشأن جريمة نحر رجل وزوجته وابنته والعثور على جثثهم في أماكن متفرقة داخل منزلهم في منطقة العارضية بالكويت.

وقالت المصادر، إن رجال المباحث أمام جريمة قاسية ومعقدة والجاني نفذها بدقة وحرفية وانتقم من الضحايا بكل وحشية.

وبحسب “صحيفة القبس” الكويتية، فإن رب الأسرة في العقد الثامن من عمره، ويدعى أحمد. ش، وزوجته في العقد الخامس من عمرها، وتدعى خالدة. د، وابنتهما تبلغ 18 عاماً وتدعى أسماء.

أما التحقيقات فقد شملت 5 أشخاص حتى الآن، بينهم عاملة منزل تعمل لدى الضحايا بنظام اليومية، غير أنها أنكرت صلتها بالجريمة.

ووفقا لحساب “المجلس” على تويتر، اليوم السبت، فإن “المباحث تستبعد ضلوع العاملة في القتل وتبحث عن خيوط جديدة”.

مزمز