بالفيديو.. شاهد ردة فعل شابة مصابة بالعمى بعدما أبصرت بسبب رقية شرعية





أثار مقطع فيديو متداول يزعم شفاء فتاة مصابة من العمى في الأردن بسبب رقية شرعية، جدلًا واسعًا بين نشطاء مواقع التواصل.

ويُظهر الفيديو، الفتاة وهي تصرح من شدة الفرحة، وتسجد شكرًا لله، وسعادة من حولها برد بصرها، مرددين “الحمد لله رب العالمين”، وموجهين الشكر للراقي الشرعي، بحسب مزاعم الفيديو.

وشكك نشطاء التواصل في مصداقية الفيديو، كما انتقدوا الطريقة التي تم بها تصوير المقطع، حيث غرد أحد النشطاء: “لو صح المقطع فالله هو السبب في الشفاء، ما حبيت طريقة التفاخر كذا، مع إني أشك بمصداقية المقطع”.

وقال ناشط آخر عن الراقي الشرعي: دخلت حسابه كله تفليم وبكاء بس كل واحد قصة”.

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صحيفة المرصد