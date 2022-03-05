اكتشاف معامل لتصنيع المخدرات تابعة للنازيين الأوكرانيين





اكتشفت قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم السبت، بالقرب من مدنية ماريوبول معامل ومختبرات لتصنيع “مخدرات قتالية” تابعة للنازيين الأوكرانيين.

وبحسب مراسل وكالة “سبوتنيك”، فقد اكتشفت قوات جمهورية دونتسيك مختبرات لإنتاج أدوية مخدرة “قتالية” تابعة للقوميين الأوكرانيين بالقرب من مدنية ماريوبول.

وتم العثور على مختبر المخدرات في قرية سوبينو المحررة بالقرب من ماريوبول، حيث توجد قواعد تابعة لمجموعة “برافيو سيكتورا” المحظورة في روسيا.

العربية نت