والي الخرطوم: الولاية تمر بظرف استثنائي وأجهزتنا ستكون في الميدان





قال والي الخرطوم المكلف أحمد عثمان حمزة، إن ولاية الخرطوم تمر بظرف استثنائي يحتاج إلى جهدٍ مُكثف لخدمة المواطن في احتياجاته الأساسية خاصة بعد خروج بعض السلع من قائمة الدعم كالخبز وضرورة إيجاد بدائل تخفف معانآة المواطن.

وأكد حمزة خلال مراسم التسليم والتسلم مع الوالي السابق الطيب الشيخ اليوم، أن أمن ومعاش المواطن يأتي على رأس الأولويات، وقال “إننا لا نريد أن نطلق وعوداً لكننا نعد المواطن بأن جميع أجهزة الولاية ستكون في الميدان”.

وأعرب حمزة عن أمانيه بحدوث وفاق سياسي في البلاد يقود إلى استقرار عام حتى يتفرغوا للبناء والأعمار، ووعد بالعمل مع الحكومة الاتحادية لمنح ولاية الخرطوم الأولوية باعتبارها ذات ثقل سكاني كبير وتستضيف العاصمة القومية، كما تعهّد بالمضي قدماً في توظيف موارد الولاية لخدمة مواطن الولاية.

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