حصاد قحت الهشيم… ولا يزالون يتحدثون عن ثورة بدلا من الأنزواء وإرتداء النقاب





#عجائب_الزمن_القحتي

حصاد قحت

كانت إنتفاضتهم والأحتجاجات التي حرشت وحرضت عليها (قحت) ومن خلفها ممن بالداخل والخارج ممن تولى دعمها و تمويلها كانت بحجة غلاء الخبز وصفوفه وغلاء الوقود وصفوفه وندرة السيولة في أيدي الناس ..وبعد نحو من ثلاث سنوات صار سعر الخبز خمسين ضعفا وسعر الوقود ثمانين ضعفا وتوفرت السيولة لكن صار الجنيه يساوي ريالا واحدا…

حصاد قحت حصاد الهشيم… ولا يزالون يتحدثون عن ثورة بدلا من الأنزواء وإرتداء النقاب.

أمين حسن عمر