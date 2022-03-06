شاهد.. مقطع فيديو مثير للناشطة “ماما أميرة” تنخرط في نوبة بكاء في حضرة “شيخ الأمين”





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مثير للناشطة “ماما أميرة”، وقد بدأت متأثرة بالمدائح النبوية في حضرة “شيخ الأمين”.

وانخرطت “أميرة” في نوبة بكاء، وهي تستمع لمدائح نبوية، يؤديها حيران الشيخ المثير للجدل “شيخ الأمين”، بصالونه في زاويته بأمدرمان.



وترك المقطع الذي انتشر بوسائط التواصل، ردود أفعال متباينة وسط رواد الأسافير ومتابعي المواقع الاجتماعية حيث تسأل الغالبية عن المناسبة التي جمعت بين قطبين متنافرين شيخ الأمين الملقب ب(شيخ الجكسي) والناشطة (ماما اميرة).

الخرطوم: (كوش نيوز)