



التلاعب بالمصطلحات الشرعية

مصطلح (شهيد) أصبح مصطلحا يكثر إطلاقه لدرجة العبث .. والاستهتار بالحقائق الشرعية ..

وحتى جون قرنق وصفه أحد رؤساء تحرير الصحف بأنه شهيد !!

والشهيد هو من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا .. ولا يجزم بأن فلانا المقتول في المعركة شهيد كما وردت بذلك النصوص الشرعية .. وإنما ترجى له .. إلا من ثبت وصفه بذلك بالوحي .. وقد بوب الإمام البخاري في صحيحه باب : (لا يقال فلان شهيد) وذكر بعض أحاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم التي تبين هذا الحكم ..

وترجى الشهادة للمرأة التي تموت بسبب الولادة وصاحب الغرق والمبطون ومن مات بالطحال والطاعون .. لكن لا يقال الشهيدة فلانة ولا أن يكتب الشهيد فلان ..

تغيير المصطلحات الشرعية لعب بالدين .. فالصلاة لها مدلول والزكاة لها مدلول والفريضة لها مدلول والنافلة لها مدلول .. وكذا الشهيد له مدلول محدد لا يجوز التلاعب بمصطلحه .. ولا التقليد الأعمى في ترداده .. ولا المصالح الحزبية أو الشخصية في ترسيخه بمفهوم خطأ ..

وبلغ من الاستهتار بهذا المصطلح قول الشاعر في أغنية تذاع :

وفي الغرام كم من شهيد !!

فإذا سكت من يعلم فمتى يعلم من لا يعلم ؟!

✍️ عارف بن عوض الركابي