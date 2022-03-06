كشف تفاصيل زيادات جديدة في أسعار الأدوية





كشفت جولة لـ(المصادر )، عن ارتفاع كبير في أسعار الأدوية.

وارتفعت أسعار أدوية مرضى السكري بداية هذا العام ووصلت لأرقام قياسية كعقار الانسولين الذي ارتفع سعره من (4) آلاف جنيه إلى (15) ألف جنيه، وبلغ سعر عقار “نيروبين” لمرضى السكري (1500) جنيه، وحقن الأنسولين (700) جنيه للعبوة الواحدة.

وقال صيادلة لـ(الصيحة)، إن هنالك أدوية كثيرة غير متوفرة أبرزها أدوية السيولة وقطرات العيون والتشنجات وأدوية المشاكل النفسية، وأشاروا إلى أن سعر صندوق حبوب السيولة بلغ (9) آلاف جنيه، وحبوب الضغط (5) آلاف جنيه للصندوق، مع استمرار انقطاع عقار الأعصاب والأزمة، والمتوفر منه سعر الشريط بلغ (1500) جنيه، بينما قفز سعر بخاخ الربو إلى (6) آلاف جنيه، وعقار البروستات ارتفع إلى (3500) جنيه بدلاً عن (2500) جنيه.

ووقفت (الصيحة) على زيادات كبيرة في أسعار الأدوية الأساسية، فقد وصل سعر دواء المُضاد الحيوي إلى (1500) جنيه للشريط، وعقار فيتا فيرول (1500) ألف جنيه، كما ارتفاع سعر شريط عقار الغدة الدرقية إلى (400) جنيه.

في السياق، أبلغ عضو تجمُّع الصيادلة الهادي عبد الرحمن، الصحيفة أن ارتفاع أسعار أدوية السكري والأمراض المزمنة متجدد، وعزا الأمر لارتفاع أسعار الصرف ورفع الدولة يدها عن الدواء وامتناعها عن توفير العُملة الصعبة للشركات بغرض الاستيراد.

الخرطوم- جمعة عبد الله

صحيفة الصيحة