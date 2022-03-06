وزير الصحة: تشغيل أقسام الطوارئ بالمستشفيات من أولويات الوزارة





افتتح وزير الصحة الاتحادي المكلف د. هيثم محمد إبراهيم، مجمع الشهيدة ست النفور التشخيصي بمستشفى إبراهيم مالك، ووقف على سير العمل بالمستشفى خاصةً في أقسام الحوادث والطوارئ وانسياب الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

ولفت الوزير إلى أن الزيارة تأتي تنفيذاً لمخرجات الملتقى الصحي الأول الذي أوصى بضرورة تشغيل أقسام الطوارئ بكل ولايات السودان المختلفة.

ووجّه باستمرارية وانسياب الخدمة الدوائية خاصةً الأدوية المنقذة للحياة (العلاج المجاني) بأقسام الطوارئ وضمان عدم الانقطاع، ونوّه إلى أن (40%) من التغطية الصحيّة تتمثل في طوارئ المستشفيات بولاية الخرطوم.

وأكد إبراهيم على أهمية التوسع في استيعاب المرضى بأقسام الطوارئ وتوفير الكوادر الطبية والأجهزة والمعدات.

كما تفقّد الوزير سير العمل بأقسام الطوارئ بمستشفيات أم درمان وبحري، والتزم بمعالجة جميع الإشكالات التي تواجه العمل بالمستشفيات خاصةً أقسام الطوارئ من توفير المعينات الطبية والأجهزة المختلفة مع الجهات ذات الصلة بالوزارة وبالتنسيق مع صحة الخرطوم.

صحيفة الصيحة