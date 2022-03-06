شاهد بالفيديو.. طالبة سودانية ترقص بشكل جنوني وهستيري بعد تخرجها من الجامعة التي مكثت بها 10 سنوات





تداولت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك خلال الأيام الماضية مقطع فيديو وجد حظه من التداول والتفاعل والشهرة.

وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فقد أظهر المقطع الذي تصدر الترند طالبة سودانية وهي ترقص بشكل جنوني وهستيري في حفل تخرجها من إحدى الجامعات السودانية المعروفة.

وظهرت الطالبة وهي في قمة فرحها عقب مناقشة بحث تخرجها من الجامعة التي مكثت فيها قرابة ال 10 سنوات من الدراسة حسبما أكدت الصفحات الناشرة لمقطع الفيديو.

https://fb.watch/bA8FLBIlAF/

وذكر متابعون ومعقبون على المقطع الذي رصدته محررة موقع النيلين أن الطالبة ليست وحدها بل معها دفعات أخرى كثيرة بالجامعات المختلفة تأخر تخرجها من الجامعات بسبب إغلاق الجامعات وتعليق الدراسة في أوقات كثيرة بسبب الأحوال التي يعيشها السودان.

مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي من جانبهم تفاعلوا وتعاطفوا مع الطالبة التي أخرجت كل معاناتها النفسية في الرقص الجنوني الذي قدمته.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين