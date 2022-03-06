لجنة (ترس مشو): تكشف عن شهيد ثاني تم دهسه بشاحنة مصرية





كشفت لجنة “ترس مشو” عن تحويل البلاغ الموجه للسائق المصري الذي دهس الشهيد عاطف من المادة “66، أ” قتل خطأ الى بلاغ جنائي تحت المادة 130 القتل العمد، واكدت اللجنة على أن السائق المصري تعمد دهس الشهيد عاطف، ووصفت الحادثة بالبشعة، واكدت على انها ليست المرة الاولى تلك الحادثة سبقتها حادثة دهس لاحد تروس الجابرية في محلية القولد من قبل سائق شاحنة مصري، وتمسكت ثوار وحدة حفير مشو بالقصاص للشهيد عاطف، وجدد ثوار وحدة الحفير تمسكهم باسقاط الانقلابيين، بجانب صيانة طريق شريان الشمال.

وشارك امس العشرات من الثوار بتدشين ترس “مشو” شارع ارقين، وقال عضو لجنة ترس مشو فضل حجب اسمه لـ”الجريدة” مطالبنا جزء منها خاص بوحدة الحفير، وأخرى عامة بالولاية الشمالية ، واعادة البنى التحتية للمدارس والمستشفيات ودعمها بالكوادر الطبية، بجانب دعم المشاريع الزراعية “سماد وكهرباء ومحروقات” والغاء الزيادة الجديدة للكهرباء، اما مطالب الولاية تتمثل في منع استخدام المواد الممنوعة دولياً، وصيانة طريق شريان الشمال.

مشو: فدوى خزرجي

صحيفة الجريدة