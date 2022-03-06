لجنة المعلمين تهدد بالدخول في اضراب شامل بكافة الولايات





هددت لجنة المعلمين بالدخول في اضراب شامل بكافة الولايات وامهلت في الوقت ذاته وزارة المالية 72ساعة للرد على مطالبها المتمثلة في التأكيد على ضرورة رفع الحد الأدنى إلى ٢٤ الف جنيه، بجانب إزالة الازدواجية في المرتبات وعدم التعامل وفقا لهيكلين وصرف المرتبات بهيكل واحد (٢٠٢٢م المعدل) ، وصرف مرتب فبراير معدلا مع صرف فرق يناير في هذا الشهر. وقررت اللجنة تشكيل لجان الإضراب في كل محليات ولاية الخرطوم والتواصل مع لجان المعلمين بالولايات لتشكيل لجان للاضراب .

الخرطوم: شذى الشيخ

صحيفة الجريدة