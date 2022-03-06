والي الخرطوم يقر بخروج الخبز عن دائرة الدعم





أعلن والي الخرطوم المكلف أحمد عثمان حمزة أن الخرطوم تمر بظرف إستثنائي يحتاج إلى جهد مكثف لخدمة المواطن في احتياجاته الأساسية خاصة بعد خروج بعض السلع من قائمة الدعم كالخبز وضرورة إيجاد بدائل تخفف معانآة المواطن كما أن أمن ومعاش المواطن تأتي على رأس الاولويات وأضاف أننا لا نريد أن نطلق وعودا لكننا نعد المواطن بأن جميع أجهزة الولاية ستكون في الميدان.

جاء ذلك خلال التسليم والتسلم مع سلفه الطيب الشيخ والي الخرطوم المكلف السابق. وأعرب أحمد عثمان عن آمانيه أن يحدث وفاق سياسي في البلاد يقود الى استقرار عام حتى نتفرغ جميعنا للبناء والأعمار ووعد بالعمل مع الحكومة الاتحادية لمنح ولاية الخرطوم الاولوية باعتبارها ذات ثقل سكاني كبير وتستضيف العاصمة القومية وتعهد بالمضى قدما في توظيف موارد الولاية لخدمة مواطن الولاية.

الخرطوم: شذى الشيخ

صحيفة الجريدة