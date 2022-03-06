(٢٥) ألف جنيه جوال السكر بودمدني





شهدت اسعار السلع الاستهلاكية بودمدني حاضرة ولاية الجزيرة ارتفاعاً جنونياً خاصة السكر حيث تراوح سعر جوال سكر كنانة زنة (٥٠) كيلو بين (٢٤- ٢٥) ألف جنيه مقابل ٢٣ الف جنيه لجوال السكر المستورد زنة ٥٠ كيلو، فيما تراوح سعر جوال السكر زنة (١٠) كيلو ما بين (٤٥٠٠) الى ٥ ألف جنيه، وكشفت جولة (الجريدة) بودمدني امس حالة اقبال كبيرة على سلعة السكر خشية المزيد من الارتفاع مع اقتراب الشهر الفضيل، وارجع عدد من التجار بسوق ودمدني ارتفاع اسعار السكر والسلع الاستهلاكية الاخرى للارتفاع المتواصل للعملات الاجنبية مقارنة بالعملة المحلية، واشاروا الى أن اسعار السكر المستورد زنة (٥٠) كيلو حتى نهاية الاسبوع الماضى لم تتجاوز الـ(١٨٥٠٠) جنيه.

مدني: مزمل صديق

صحيفة الجريدة

