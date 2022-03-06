(700) مليون دولار من أمريكا لدعم مبادرة الـ(يونيتامس)





أكدت صحيفة (المونتير) الأمريكية توجيه واشنطن لـ700 مليون دولار أدرجت في السابق لمساعدة الحكومة الانتقالية وتحويلها لمبادرة الأمم المتحدة لحل الأزمة السياسية في السودان.

وبحسب (المونيتر) أمس أن مسؤولاً أمريكياً على دراية بالملف فضل حجب هويته أكد للصحيفة أنه بالرغم من أن واشنطن ما زالت متمسكة بالعقوبات حتى الآن إلا أن المسؤولين الأمريكين رتبوا لإعادة توجيه أكثر من (700) مليون دولار من المساعدات المالية الأمريكية لدعم جماعات المجتمع المدني السوداني واللجان الناشطة المؤيدة للديمقراطية وعملية الحوار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة.

وأضافت الصحيفة في تقرير لها: “إن مغازلة المجلس العسكري لروسيا عقب زيارة نائب رئيس المجلس السيادي الجنرال محمد حمدان دقلو الأسبوع الماضي أثارت مخاوف المسؤولين بقيادة مدير سياسة وزارة الخارجية الأمريكية مولي في الذين يسعون إلى البناء على شراكة واشنطن مع الخرطوم بشأن مبادرات مكافحة الإرهاب”.

فيما طالب رئيس جميع القوات الأمريكية في أفريقيا، الجنرال ستيفن تاونسيند ابتكار سياسة دعم الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب وتدريب الحكومات في أفريقيا لتحويلها الى حلفاء لواشنطن وسط منافسة استراتيجية مع روسيا والصين.

ترجمة: إنصاف العوض

صحيفة اليوم التالي