جامعة الخرطوم: هجرة الطلاب بسبب اللوائح الأكاديمية





كشف عميد الشؤون العلمية بجامعة الخرطوم دكتور سليمان إبراهيم أن هجرة بعض الطلاب من الجامعة والتحول لجامعات أخرى، إما بسبب اللوائح الأكاديمية لتعثرهم في الدراسة أو بتطويل العام الدراسي.

وأوضح سليمان أن جامعة الخرطوم علقت الدراسة إبان ثورة ديسمبر ومرة أخرى بسبب جائحة كورونا، بينما الجامعات الأخرى والخاصة ظلت مستمرة، وأشار إلى أن إضراب الأساتذة خلال الأشهر التسعة الماضية أثر في سير العملية التعليمية في الجامعة، ورغم ذلك قطع سليمان بأن الجامعة ظلت محافظة على نتائجها آخر تصنيف.

الخرطوم: النذير دفع الله

صحيفة اليوم التالي