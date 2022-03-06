بكري المدني: السر قدور ..سر الحياة وضحكة العافية





من حي شاعديناب الراقد على صفحة النيل بدامر المجذوب خرج للحياة والناس الأستاذ السر أحمد قدور من أسرة كلها شعراء وأدباء ونقاد بالفطرة – جميعهم حديثهم شعر وسلامهم غناء !



* كان منزل قدور الكبير الوالد (حوش قدور) ملتقى للمداح ولنجوم المجتمع ومجلس لقيادات الأنصار حيث كان قدور ومن بعده بعض الأبناء أنصار بلا تعصب وحزب أمة بلا تنطع



* لم يكن السر الوحيد فقط من أبناء قدور المهتم بمجال الآداب والفنون فهناك من إخوته الشاعر الملهم المعروف شاعر الأنصار عبدالمنعم احمد قدور والناقد المعروف كذلك الفريق عمر قدور والشاعر النحرير محمد احمد قدور ولكن برز السر بشكل أكبر لأنه وهب حياته كلها للفن والأدب ومن وقت باكر جدا وهو يافع رحل لمدينة ام درمان التى اندمج فى مجتمعها الأدبي والفنى وأعاد اكتشاف نفسه بالتعامل مع كبار الفنانيين والملحنين وعمل الى ذلك بالصحافة والإذاعة ولكن لأن النفوس الكبار تتعب في مرادها الأجسام ذهب السر قدور للقاهرة منذ مطلع سبعينات القرن الماضي حين كانت القاهرة مركزا للاشعاع الفنى والأدبي وضمت وقتها نجوم العالم العربي في الفن والموسيقي والتمثيل وكانت وجهة الكثير من الأدباء والفنانين السودانيين إضافة الى طلاب العلم



* برز السر قدور في إذاعة( ركن السودان )التى يعتبر من اعمدتها والقواعد التى قامت عليها وفى حياة الرجل ملاحظات يجب الإنتباه إليها ومنها ما يضعه على طبقة العباقرة فالسر الذي يعتبر ذاكرة للأغنية السودانية بكل مراحلها وناظما مجيدا للشعر فصيحه ودارجه وناقدا من الدرجة الأولى وكاتبا وملحنا ومسرحيا لا يجارى -السر بكل هذه المواهب والمزايا لم يركن للتعليم الأكاديمي ولم يسعى لنيل الشهادات وانما اعتمد على التثقيف الذاتي وبه (فات الكبار والقدرو)!



* ملاحظة ثانبة مهمة كنت قد تحدثت فيها مع السر قدور وانا أجرى معه حوارا مطولا لقناة ام درمان رد الله شاشتها وهي عدم تأثر السر باللهجة المصرية وعدم طغيان الثقافة المصرية على ثقافته السودانية وهو الذي يعيش في القاهرة بلا انقطاع حتى اليوم مد الله في أيامه يعيش فيها أكثر من نصف قرن من الزمان ولا تكاد تسمع له ولو عن سهو كلمة واحدة مصرية بينما هناك سودانيين ما تكاد قدم أحدهم تطأ أرضا أخرى عربية او اجنبيه و إلا ويعود لنا بلسان معوج ولو كانت مدة اغترابه أسبوع !



* الملاحظة الثالثة وهناك من يهاجم السر اليوم وهو على سرير المرض تأثرا على مرض زوجته من خلال روحه الشاعرة ينتقده اليوم من الصفار والقصار لأنه بعث بتسجيل يشكر فيه الرئيس البرهان الذي اتصل به مستفسرا عن صحته بعد ما راج على مواقع التواصل الإجتماعي ما راج ونسى هؤلاء فرز الكيمان ما بين الحق والواجب فالسر فى حياته الممتدة بالأشعار والآداب لم ينظم شعرا في حاكم ولا نظام وكانت كل أغانيه واشعاره للوطن ولجيشه الوطنى وهو الذي عاش -أمد الله في ايامه- كل العهود والأنظمة السياسية وأشهد لله والتاريخ ان السر قد تحاشي بلطف الكثير من مبادرات التكريم في العهد السابق تحت ظل مؤسسات ذات طابع حكومى بل هرب من بعضها (عديل )بالسفر متحججا بظروفه وظروف اسرته حتى لا يكسر خاطر المبادرين !

* شهادة أخيرة في حق الأستاذ السر قدور أننا وبحكم العلاقة والمجالسة والمعرفة الممتدة لم نعرف له خصيما قط ولا عدو أبدا فالرجل يقابل تقلبات الرجال والأيام بذات الضحكة الشهيرة المجلجلة من الأعماق والتى تعبر عن روحه بصدق وأحسب أن هذه الضحكة هي سر حياة السر وعافيته أدامها الله عليه وعلينا وكلنا في انتظاره زى (هلال رمضان) لتبقى حياتنا معه (أغاني وأغاني).

بكري المدني