شاهد بالصور: في تجربة مثيرة.. شباب يعيشون معاناة “باعة إشارات المرور” من الأطفال ليوم كامل





خاض شباب سودانيين تجربة معاناة “الباعة الجائلين بإشارات المرور” من الأطفال ليوم كامل، ليعيشوا معاناتهم ويحضون المجتمع لتقديرهم والشراء منهم بقدر الإمكان، أو صدهم و الاعتذار لهم بكلمة طيبة.

و وثق مقطع فيديو بقناة “لغاويس” التجربة المثيرة، التي أظهرت مدى رهق وجهد هؤلاء الباعة لكسب المال الحلال بعرق جبينهم، وإعالة أسرهم الفقيرة.

وقال “مازن خيري” أحد الشباب الذين خاضوا التجربة، (ما كنت اتخيل مدى التعب والمعاناة التي تواجه هؤلاء الأطفال في حر الشمس واللهث وراء المركبات طوال النهار لتسويق بضاعتهم)، داعياً المجتمع لمساندتهم والاهتمام بهم.

كما عبر “،مازن” عن سعادته الغامرة بعد أن نفدت بضاعته وشعر بكسبه الحلال، الذي أهداه للأطفال بعد أن أعطاهم (يوم) إجازة يقوم بالعمل إنابة عنهم.

الخرطوم: (كوش نيوز)