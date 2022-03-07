لجنة الأمن تمنع التجمعات وسط الخرطوم





دعت لجنة تنسيق شؤون أمن ولاية الخرطوم، المواطنين بأن يكون تجمع المواكب الاثنين، بالميادين العامة في المحليات بالتنسيق مع لجان أمنها، وطالبت بالابتعاد عن المستشفيات والمؤسسات التعليمية، ونوهت إلى أن منطقة وسط الخرطوم (من السكة حديد جنوباً حتى القيادة العامة شرقاً وحتى شارع النيل شمالاً) غير مسموح بالتجمعات فيها.

واطمأنت اللجنة في إجتماعها برئاسة الوالي المكلف أحمد عثمان حمزة ، على هدوء الأحوال الأمنية بالولاية.

وأكدت اللجنة في تصريح إعلامي، أن حرية التعبير حق مكفول بموجب الوثيقة الدستورية الانتقالية، وأن حركة السير ستكون يوم غدٍ الاثنين كالمعتاد، وأن الكباري مفتوحة، ولن يتم قطع الاتصالات، وأنها تقوم بواجباتها نحو تأمين المواكب والتجمعات بتمكين المواكب من توصيل رسالتها.

صحيفة الصيحة