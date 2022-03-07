تضارُب حول نقل مباريات المريخ من القاهرة





كشفت مُتابعات (المصادر ) أن ترتيبات تُجرى لنقل مباراة المريخ الثانية أمام الأهلي المصري في مجموعات في ابطال افريقيا والتي ستلعب يوم الجمعة 18 مارس الى دولة الجزائر وقد تم بالفعل تكليف مندوب بسفارة السودان بالجزائر للتواصل مع الاتحاد الجزائري لكرة القدم لاستضافة مباراة المريخ والأهلي المصري، وعزا المصدر لعدم قبول المريخ بالقسمة التي سيتم تنفيذها بشأن حضور الجمهور في مباراة المريخ امام الأهلي الأخيرة على ملعب السلام والتي أعطت صاحب الأرض خمسة آلاف مشجع اهلاوي مقابل خمسمائة مشجع مريخي، وقدم المريخ اعتراضا رسميا بذلك، بينما برز اتجاهٌ آخرٌ في المريخ بصدد إعادة المباريات الى إستاد الهلال.

صحيفة الصيحة