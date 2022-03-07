كسلا .. إضراب مفاجئ لنقابة المواصلات وآخر للمعلمين





ﻧﻔّﺬ ﺳﺎﺋﻘو ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻼﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ مدينة ﻛﺴﻼ، إﺿﺮﺍﺑﺎً ﻭﺍﺳﻌﺎً ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤل، ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﺎً ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أﺳﻤﻮه ﻣﻤﺎﻃﻠﺔ ﻭﻫﺮﻭﺏ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻛﺴﻼ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻧﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻼﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﺮﻔﺔ. ﻭﺃﺩﻯ ﺍﻹﺿﺮﺍﺏ ﺇﻟﻰ ﺣﺪﻭﺙ ﺷﻠﻞ ﺗام ﻓﻲ الحركة من والى اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ. ﻭﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻹﺿﺮﺍﺏ ﺗﻮﻗﻒ ﻋﻤﻞ ﺧﻄﻮﻁ ﺳﻴﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻼﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ بالضفة ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ, ﻭﻗﻄﻊ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺳﻴﺮﺍً ﻋﻠﻰ ﺍلأﻗﺪﺍﻡ ﺑﻐﻴﺔ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ لأماكن عملهم.

مطالب النقابة

ﻭﻗﺎﻝ مسؤول ﻟﺠﻨﺔ تسيير ﻧﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﻮاﺻﻼﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ، ﺇﻥ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺴيير ﻧﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻼﺕ ﺩﻋﺖ ﻟﻺﺿﺮﺍﺏ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻌﺪ ﺗﻤﺎﻃﻞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤُﺨﺘﺼﺔ ﺇﺯﺍﺀ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺗﻌﺮﻔﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻼﺕ ﺑﻌﺪ ﺍلارتفاع المفاجئ لأسعار الوقود بكسلا. ﻭﺭﻫﻦ ﺇﻧﻬﺎﺀ ﺍﻹﺿﺮﺍﺏ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﻟﻤُﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﺎ ﻳُﻌﺮﻑ ﺑﻔﻮﺿﻰ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ. ﻭﺫﻛﺮ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﻃﺎﻟﺒﺖ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ قيمة ﺍﻟﻤﻮﺻﻼﺕ ﺑﻨﺴﺒﺔ 100% ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺳﻌﺮ ﺍﻟتذكرة (200) ﺟﻨيه.

وقال أحد المواطنين، إنهم تفاجأوا بالإضراب منذ الصباح الباكر ولم تتدخّل الحكومة او مسؤولون لإيجاد حلول، تاركين المواطنين في المواقف يعانون، بيد ان الحكومة تجاهلت قضايا المواطن الأساسية، خاصة وأن أصحاب المركبات يطالبون بتعرفة خيالية تصل لـ 200 جنيه للراكب دون مراعاة لدخل الفرد. وعبر عدد من سائقي المواصلات انهم متمسكون بضرورة الزيادات ومواصلة الإضراب حتى النظر في قضيتهم.

زيادات الوقود

أحد سائقي المركبات قال إن الإضراب جاء بسبب الزيادات الأخيرة في المحروقات بكسلا وارتفاع أسعار قطع الغيار وسوف يستمر الإضراب حتى معالجة مطالبنا، واشار عدد من المواطنين عن قلقهم لعدم اهتمام حكومة الولاية بقضايا المجتمع الكسلاوي وترك التجار وأصحاب المركبات لفرض قراراتهم الجائرة على المواطنين دون النظر إلى طبيعة الحياة والدخل بالولاية، وطالبوا والي كسلا المكلف خوجلي حمد والجهات ذات الصلة بمعالجة إشكالية خطوط المواصلات حتى تعود حركة المواصلات في أسرع وقت ممكن.

وبسبب إضراب نقابة المواصلات بكسلا، اصبح التكاتك وسيلة النقل الوحيدة للمواطنين.

رأس الرمح

وضمن سلسلة الاضرابات بالولاية، نفذ معلمو كسلا اضراباً مفتوحاً الى اجل غير مسمى عن الدراسة بغية استجابة الحكومة لمطالبهم والتي تمثلت في استلام المرتبات بالهيكل الراتبي الجديد، وقد دخل اضراب معلمو كسلا عن الدراسة يومه الرابع، وفي خطوات متسارعة لحل قضية اضراب معلمي كسلا شرعت مالية كسلا, بوضع ترتيبات تنفيذ الهيكل الراتبي الجديد للعاملين.

كسلا: انتصار تقلاوي

صحيفة الصيحة