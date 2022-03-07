إصابة متهم بقتل العميد بريمة باضطرابات نفسية





قالت والدة محمد الفاتح عصام ، أحد المتهمين بقتل العميد شرطة علي بريمة حماد عقب زيارتها لابنها ظهر أمس الأحد في سجن كوبر إن إبنها البالغ من العمر ٢٠ عاما ليس على ما يرام .

وقالت السيدة نجوى سعد موسى في تصريح لـ(الجريدة) إن محمد الفاتح طوال فترة جلوسه معها كان يصرخ ويردد إنه لم يقتل أحد ولم ير العميد شرطة علي بريمة بعينه إطلاقا. وتابعت :” كان يصرخ قائلا أنا ما قتلته، وأنا ما بعرفوا ” ويطالب بإخراجه من السجن.

وشددت على ان صحة إبنها النفسية تدهورت كثيرآ عن الفتره الماضية قائلة : سمحوا لي بزيارته مسبقا مرتين ، لاحظت هذه المرة ان ابني يتحدث كثيرا، وجميع جسمه يرتجف خوفا، ولم يقل اي شيء، سوى انا ما قتلته، انا ما شفته.

مشيرة الى ان قوة امنية اقتادت إبنها من المسجد في طريق عودته إلى المنزل والصقت به تهمة قتل العميد وزادت : ابني كان في طريقه الى المنزل وركض ناحية المسجد عندما شاهد قوة امنية تلاحق مجموعة وتم اقتياده وضربه.

ولفتت الى انه كشف لها عن تعرضه للتعذيب أثناء احتجازه لانتزاع اعتراف بارتكابه الجريمة لكنه اصر على انه لم يلتق بالعميد مطلقا ولا يعرفه ولم يرتكب الجريمة ولن يعترف بجريمة لم يرتكبها ولو تم شنقه.

وقالت السيدة نضال يعقوب ،والدة محمد آدم المشهور ب(توباك) ان محمد الفاتح عصام، نتيجة لتكرار تعرضه للصعق الكهربائي مستندا على الواح من الثلج يعاني من اضطرابات نفسية.

الخرطوم: سلمى عبدالعزيز

صحيفة الجريدة