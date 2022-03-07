ضبط كميات من الكتاب المدرسي تطبع خارج منظومة التربية





تمكنت وزارة التربية و التعليم، بالتعاون مع مباحث حماية المستهلك، من ضبط مكتبة عشوائية تقوم بطباعة الكتاب المدرسي و بيعه خارج منظومة الوزارة و قواعدها لطباعة الكتاب المدرسي.

و كشف وزير التربية و التعليم المكلف ؛ محمود سر الختم الحوري عن ضبط (3) آلاف كتاب اسمايل للمرحلة المتوسطة و (4) آلاف كتاب أدب إنجليزي للمرحلة الثانوية، و ألف كتاب جغرافيا للصف الثامن، بجانب مجموعة من الأغلفة معدة للطباعة داخل منزل صاحب المكتبة، مشدداً على أن ذلك يعد مخالفة صريحة للوائح الوزارة و قوانينها لطباعة الكتاب المدرسي و تعدياً على حقوق النشر و التوزيع، كاشفاً عن تكوينه للجنة لتقصي الحقائق لطباعة الكتاب بعد تغيير اللجنة السابقة التي قامت بحصر الموجود و توزيعه على الولايات للمدارس الحكومية و بيعه للمدارس الخاصة. و نوه إلى تعاون الوزارة و تنسيقها مع وزارة الداخلية لضبط المخالفات في هذا الجانب ، مشيداً بجهودهم التي أدت إلى هذه الضبطية، مؤكداً في الوقت ذاته مواصلة الحملات لضبط مخالفات طباعة و توزيع الكتاب المدرسي.

و ناشد الحوري الطلاب و المعلمين و المدارس بعدم التعامل مع مثل هذه المكتبات التي تطبع بصورة عشوائية خارج منظومة الوزارة لاحتوائها على كثير من الأخطاء التي قد تضر بالعملية التعليمية.

من جانبه؛ أوضح رئيس لجنة الكتاب المدرسي ؛ صلاح الطيب أن صاحب المكتبة تعدى على حقوق الطباعة و النشر مما يجعله تحت المساءلة القانونية و تحت طائلة قوانين الملكية الفكرية، مشيراً إلى أن الكتب المضبوطة تم التحفظ عليها و اتخذت نيابة حماية المستهلك الإجراءات القانونية اللازمة حيال صاحب المكتبة، مؤكداً متابعة و ضبط كل المطابع التي تطبع الكتاب المدرسي بصورة غير قانونية.

الخرطوم : أبوبكر محمود

صحيفة اليوم التالي