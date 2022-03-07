وزير الثروة الحيوانية يعد بوضع الحلول للتحديات الماثلة التي تواجه الماشية





جدد وزير الثروة الحيوانية الاتحادي حافظ إبراهيم عبد النبي حرص وزارته على أهمية التعاون والتنسيق المحكم بين المركز والولايات لتنمية وتطوير القطيع القومي، جاء ذلك لدى لقائه والي ولاية سنار العالم إبراهيم النور، وناقش الاجتماع التحديات والإشكاليات التي تواجه قطاع الثروة الحيوانية بالولاية المتمثلة في تأهيل المحاجر والمسالخ وفتح المسارات ومحطة ام بنين، وأكد سعي وزارته بتوفير الخدمات البيطرية وتحسين نسل الحيوان وتقديم البحوث، وذلك يساهم في استقرار القطيع بالولاية، ووعد بوضع الحلول الكفيلة للتحديات الماثلة التي تواجه القطيع القومي، موجهاً الجهات ذات الصلة بإعادة تأهيل محطة أم بنين، وذلك لأهميتها وإسهامها بالبحوث والاستفادة من التلقيح الاصطناعي وتقانات التناسل في زيادة الإنتاج والإنتاجية.

من جانبه قال والي ولاية سنار، العالم إبراهيم إن ولايته تزخر بكميات كبيرة من الثروة الحيوانية تقدر بـ١٤ مليون رأس، وأشار إلى أن الثروة الحيوانية بالولاية قطاع واعد ومتجدد يساهم في صادرات الثروة الحيوانية والتي تساهم في دعم الاقتصاد القومي.

صحيفة اليوم التالي