مالك عقار يلتقي وفد تجمع المهنيين الاتحاديين





اطلع عضو مجلس السيادة الانتقالي مالك عقار إير، على وثيقة الإصلاح السياسي للتغيير الديمقراطي التي قدمها تجمع المهنيين الاتحاديين، وما حوته من حلول ومقترحات للأزمة السياسية الراهنة.

وأمن – خلال لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري أمس، وفد التجمع برئاسة الشريفة مريم الهندي رئيس التجمع، بحضور ممثلين للطرق الصوفية والإدارات الأهلية – أمن على ضرورة توحيد الجهود والرؤى، والعمل الجاد للوصول لرؤية موحدة تضمن الخروج الآمن من الأزمة السياسية الراهنة.

وأعلن عضو مجلس السيادة، ترحيبه بالوثيقة معبراً عن أمله بأن تتضمن الحلول الناجعة للوضع الراهن بما يحقق الأمن والاستقرار والسلم المجتمعي.

من جانبها؛ أوضحت الشريفة مريم الهندي، أن التجمع وفي إطار التنادي الوطني، قدّم رؤية للإصلاح السياسي للتغيير الديمقراطي، تضمنت العديد من الحلول المقترحة لحل الأزمة السياسية الراهنة.

وأشارت الى أن الوثيقة شارك في وضعها مكونات المجتمع والطرق الصوفية والإدارات الأهلية ولجان المقاومة، لافتة الى أن عضو مجلس السيادة مالك عقار وعد بدراسة الوثيقة بعناية لإبداء الرأي حولها.

صحيفة اليوم التالي