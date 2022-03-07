والي الخرطوم يوجه حكومته برفع تقارير أداء يناير وفبراير





وجه والي الخرطوم المُكلف أحمد عثمان حمزة، أعضاء حكومته بتوجيه كل الجهود للتواصل المباشر مع المواطن والاستماع للشكاوى وسرعة البت في معاملاته مع الجهات الرسمية، على أن يقوم كل شخص من موقعه بواجبه كاملاً .

وطالب الوالي في أول اجتماع له مع حكومة الولاية عقب تكليفه، بمراجعة المحور الإداري، والتحقق من أوجه الخلل أينما وجد، و العمل على معالجتها بتكريس الجهود لتقديم أفضل الخدمات.

كما وجه وزارات ومجالس ومحليات الولاية برفع تقارير الأداء خلال شهري يناير وفبراير وخطة وميزانية ٢٠٢٢م ، بجانب ترتيب الأوضاع الإدارية وإكمال الهياكل.

كما وعد الوالي بالتواصل مع السلطات المختصة لمعالجة قضايا المعلمين وتطبيق الهيكل الراتبي الجديد ، كما وجه ديوان الحكم المحلي برفع تقرير عن لجان الخدمات والتغيير وإكمال هياكلها ومعالجة قضاياها ومساعدتها في تقديم الخدمات .

صحيفة اليوم التالي