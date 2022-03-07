قبل لقاء الاتحاد.. نصيحة هامة للاعبي الهلال!





وجه الإعلامي الرياضي، بندر الرزيحان، نصيحة هامة إلى لاعبي نادي الهلال قبل مواجهة الاتحاد غدا الثلاثاء في المباراة المؤجلة من الجولة 12 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال الرزيحان من خلال حسابه الشخصي على موقع “تويتر”: “لاشك أن فريق الهلال لديه نجوم مميزين وقادرين على الفوز، ولكن يجب أن يعطى فريق الاتحاد قيمته التي تليق فيه كفريق مميز ومتصدر للدوري”.

وتابع: “أعتقد أنه رغم الغيابات سيكون ند قوي وسيحرج الهلال في فترات من المباراة، والأمر بعد الله سيعود على نجوم الهلال هل سيكونون في يومهم”.

ويدخل الاتحاد مباراة الهلال بغيابات مؤثرة في صفوفه، حيث سيفتقد 5 لاعبين وهم أحمد حجازي وعمر هوساوي وإيجور كورنادو وعبدالرزاق حمد الله للإصابة، في حين لن يلعب عبدالرحمن العبود لحصوله على بطاقة حمراء أمام ضمك بالجولة الماضية.

ويحتل الاتحاد صدارة جدول الترتيب برصيد 54 نقطة من 22 مباراة، فيما يتواجد الهلال في المرتبة الرابعة برصيد 40 نقطة من 20 مباراة.

مرمز