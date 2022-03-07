مباحثات سودانية سعودية بالخرطوم





أشاد وزير شؤون مجلس الوزراء المكلف عثمان حسين عثمان بمستوى العلاقات الثنائية بين السودان والمملكة العربية السعودية، ووصف العلاقات بأنها ظلت تسير بثبات راسخ وتطور مضطرد وفي إطار مباديء الأخوة ووشائج الدين.

والتقى وزير شؤون مجلس الوزراء اليوم د.أحمد بن عبد الرحمن الباشري مستشار امام الحرم المكي ورئيس مجلس إدارة وقف زمزم بتركيا ود.إبراهيم الباشري وذلك بحضور وزير الشؤون الدينية والأوقاف عبد العاطي أحمد عباس.

وأوضح وزير شؤون مجلس الوزراء المكلف أن العلاقات بين الخرطوم والرياض علاقات ذات طابع إستراتيجي، مجددا حرص الدولة علي تعزيزها وتطويرها في كافة المجالات خاصة في مجال تطوير العمل الوقفي بالبلاد.

من جانبه قال د.أحمد بن عبد الرحمن الباشري إن زيارتهم للبلاد تأتي في إطار التعاون المشترك مع وزارة الشؤون الدينية والأوقاف لخدمة أهل السودان وتقديم المساعدات الإنسانية فضلا عن صيانة وتشييد المساجد وكذلك الإستثمار في عدد من المشروعات.

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