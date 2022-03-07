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شاهد بالفيديو.. سوداني يقلّد “سماسرة” بيع العربات يحصد الضحك على مواقع التواصل

2022/03/07
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اوباما
سيارة لاندكروزر

حصد مقطع فيديو لسوداني يقلّد “سماسرة” بيع العربات على نحو كوميدي طريف، موجة من الضحك على مواقع التواصل الاجتماعي.


وأظهر المقطع الكوميدي، تلون أحد وسطاء بيع السيارات مع مزاج وتوجه وفكر الزبون لكسب ثقته، ولاقى المقطع إعجابا واسعاً على طريقة أداء الكوميديان الطريفة.

الخرطوم: (كوش نيوز)

2022/03/07
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‫5 تعليقات

  5. لا تعليق………. ولكنه المتدني التربوي الأخلاقي في عصر العولمة التي لا ندرك معناها……

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