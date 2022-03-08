قال لأول مرة في حياتي .. شاهد بالفيديو: السفير التركي بالخرطوم يرقص مع العروسين في زواج سوداني





شارك السفير التركي لدى السودان، عرفان نذير أوغلو، لأول مرة في حياته عروسين سودانيين الرقص، في حفل زفافهما بالخرطوم، تقديراً لهما وجبراً بخاطرهم، وحبا للشعب السودان وفق ما نقلت (كوش نيوز).

ونشر “أوغلو” مقطع الفيديو الذي وثق للمناسبة، على حساب السفارة على فيسبوك، وعلق قائلاً: (انا ماحصل رقصت في حياتي ابداً ولا حتى في مناسبة زواجي!).



مضيفاً: (لكن الليلة ما حبيت اكسر بي خاطر العروس والعريس السودانيين المشيت عرسهم، وبي كده بكون اول مرة ارقص في حياتي، أنا بحب السودان واهل السودان الطيبين).

الخرطوم: محمد الطاهر

كوش نيوز