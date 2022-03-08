سودانير تعرض طائرة إيرباص 300 للبيع





أعلنت شركة الخطوط الجوية السودانية عن إكمال كافة الإجراءات القانونية للتخلص من طائرات إيرباص ٣٠٠ وقطع غيار.

وبحسب ما نقلت كوش نيوز عن صفحة “طيران بلدنا” كان رئيس مجلس إدارة الشركة، وزير المالية “جبريل إبراهيم” قد وافق على بيع الطائرة التي ظلت قابعة لسنوات بهانقر الشركة بمطار الخرطوم.

وكشف مصدر بالشركة أنه تم اتباع كل الإجراءات القانونية وان لجنة التخلص من الفائض والتعاقد التابعة لوازة المالية تشرف على عطاء البيع ويترأس لجنة بيع الطائرة وزير النقل المكلف.

وكشفت عن أن الطائرة إيرباص ٣٠٠ تحتاج لتحويلها إلى طائرة شحن لمبلغ ١٣ مليون دولار لصيانتها وتعديلها، وتوقع أن يتجاوز عائد بيع المحركات واليهكل مبلغ ستة مليون دولار، رجح أن يتم توجيهها للاستفادة منها في شراء او إيجار طائرة جديدة.

وعلي صعيد منفصل يواصل المدير العام للشركة “الكابتن إبراهيم ابوسن” زياراته الميدانية لإدارة سودانير حيث تعرف على المشاكل بادارات الهندسة، المعدات الأرضية، خدمات الزبائن وحركة الركاب والبضائع، كما شرع في تسوية ملف مديونية جدة والشروع في تعيين وكيل مبيعات بالسعودية والاستعداد لموسم العمرة والحج الذي غابت عنه سودانير لأكثر من أربعة سنوات متتالية لأول مرة في تاريخ الشركة منذ عام 1947 حيث كانت تساهم في خفض سعر التذاكر بنسبة 50 % عن بقية النواقل.

الخرطوم (كوش نيوز)