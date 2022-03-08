والي الخرطوم: قواتنا تعمل بضوابط محددة لتفادي الخسائر البشرية خلال المواكب





إطلع عضو مجلس السيادة، المشرف على ولاية الخرطوم د. عبد الباقى عبد القادر الزبير، على مجمل الأوضاع بولاية الخرطوم، خاصةً الأوضاع الأمنية.

وبحث الزبير لدى لقائه بالقصر الجمهوري اليوم، والي الخرطوم المكلف أحمد عثمان حمزة، سير العمل بالولاية وقضايا معاش الناس في جوانبها المختلفة، والموقف الأمني، بجانب خطط الولاية لتوفير السلع الاستراتيجية خلال المرحلة المقبلة.

وأكد والي الخرطوم المكلف في تصريح صحفي، استقرار الأوضاع الأمنية بالولاية، وأشار إلى أن لجنة أمن الولاية تواصل اجتماعاتها الراتبة، وتعمل على تأمين أطراف الولاية، إلى جانب جهودها الوقائية.

وبشأن تأمين المواكب والمسيرات، أوضح الوالي المكلف، أنه أطلع عضو مجلس السيادة، على خطة الولاية لتأمين المواكب، والتي تضطلع بها قوات تعمل وفق ضوابط وإجراءات محددة، للتعامل مع المواكب لتفادي أي خسائر بشرية.

وقال إن الاجتماع استعرض بصورة مستفيضة، قضايا معاش الناس، فيما يلي توفير السلع الضرورية خاصة بعد خروج الخبز من دائرة الدعم، وما يتطلبه ذلك من معالجات، إلى جانب الارتفاع الذي شهدته العديد من أسعار السلع الضرورية، من بينها سلعة السكر.

ولفت الوالي المكلف، إلى قيامه اليوم بزيارة لوزارة الصناعة والتجارة الولائية، للتأكيد على دورها في تحقيق الأمن الغذائي من خلال المصانع التي تعمل في الصناعات الغذائية، إضافة إلى ضرورة تشديد الرقابة على السلع، وأوضح أنه وجه الإدارات المختصة بالولاية، للعمل على توفير السلع الضرورية ومراقبة انسيابها وضمان وصولها للمواطنين.

صحيفة الصيحة