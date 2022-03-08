تزامناً مع دخول الصيف .. أزمة مياه حادة في الخرطوم





أطلّت على السطح مجدداً أزمة مياه حادة في عدة مناطق بولاية الخرطوم.

وأبلغ مواطنون بمناطق “الصحافة وجبرة” بالخرطوم شرق (الصيحة)، بانخفاض ملحوظ لضخ المياه بدأ مطلع يناير الماضي قبل دخول الإمداد في انقطاع بالكامل في عدد من الأحياء.

بينما شكا سكان بمناطق “الثورة وأبو سعد” بأم درمان من انقطاع مفاجئ للإمداد المائي منذ نهار الأربعاء الماضي.

وشوهد مواطنون في مناطق أخرى وهم يقفون في صفوف طويلة أمام “مواسير” بعض المساجد لملء الأواني.

وقال المهندس عبد الرحمن أحمد من سكان مدينة أبو سعد- حي المغتربين بأم درمان لـ(الصيحة): “انتظمت القطوعات بعض الأحياء تزامناً مع ارتفاع درجة حرارة الشمس”، مشيراً إلى معاناة كبيرة يعيشها السكان جراء الأزمة.

الخرطوم– انتصار فضل الله

صحيفة الصيحة