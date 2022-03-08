حازم مصطفى: هذه شروطنا لأداء مباراة الأهلي في مصر





كشف حازم مصطفى رئيس نادي المريخ في تصريحات تلفزيونية لقناة النهار المصرية، تعرض المريخ لظلم تحكيمي أمام الأهلي المصري، وان الحكم قام بإنذار 4 لاعبين، كنت أتمنى وجود تقنية حكم الفيديو (فار) وأتعجب من عدم وجودها في مباريات دور المجموعات، وأوضح: “مباراتنا القادمة أمام الأهلي المصري ستكون في مصر على ستاد السلام.. أطالب أن تكون عدد الجماهير السودانية أكثر من جماهير الأهلي، وهذا شرط إقامة المباراة في مصر خاصةً أنها ستكون مباراتنا وليست مباراة الأهلي المصري.

صحيفة الصيحة