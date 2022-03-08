الكشف عن موقف إمداد المشتقات النفطية بعد عطل بإحدى وحدات مصفاة الخرطوم





أعلنت مدير عام مصفاة الخرطوم مهندس منيرة محمود، أن المصفاه الثانية تعمل بصورة جيدة، مشيرة إلى تعطل في إحدى وحدات المصفاة الأولى، وقالت “إنه ونسبة لخصوصية العطل لابد من اتباع إجراءات السلامة المنصوص عليها في الإيقاف والتشغيل لهذه الوحدة والتي تستغرق عدة أيام لللإيقاف ومثلها للتشغيل مرة لأخرى”.

وأضافت منيرة في تصريح صحفي، أنه ونسبة لفترة الفحص والصيانة المطلوبة فقد تم رفع الطاقة التشغيلية للمصفاة الثانية لتعويض الفاقد.

وأكدت أن إمداد المنتجات البترولية لمركز التحكم والتوزيع مطمئن، مشيرة إلى أنه ولإجراء روتينى ولخصوصية الوضع لابد من اتباع الخطوات المطلوبة لضمان سلامة الوحدة وسلامة العاملين.

وأشادت بجهود مهندسي وفنيي المصفاة الذين ظلوا يعملون على مدار الساعة بهمةٍ ووطنية عالية لإنجاز العمل في الزمن المحدد وبالجودة والسلامة المطلوبة.

الخرطوم– رشا التوم

صحيفة الصيحة