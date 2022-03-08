تجاوزات مالية في ورق التحصيل وانعدام أوراق الصادر بسوق دنقلا





كشف عدد من التجار في سوق المحاصيل بالسليم وحدة شرق النيل بالولاية الشمالية عن تجاوزات مالية في اوراق تحصيل الزكاة والجبايات، واكدوا ان دفتر تحصيل الزكاة غير رسمي، بجانب أن ورق التحصيل لا يتم تخريمه في منطقة “القبولاب”حتى يتم التحصيل به أكثر من مرة، بجانب انعدام ورق الصادر لاكثر من شهر ، وشددوا على ضرورة اعتماد تسهيلات للتصدير خاصة للتوابل” الشمار والثوم”، وحذروا من أن المماطلة تفتح المجال للتهريب، واتهموا جهات لم يسموها بانها تعمل على عرقلة تصدير المنتجات المحلية، مع عدم توفير الخدمات الاساسية من “دورات مياه وغيرها”، وعدم وجود مخازن لتخزين البلح والفول المصري، و”برندات” عرض .

ولفتوا الى ان ذلك يؤدي لتلف المحصولات بسبب تعرضها لمياه الامطار في فصل الخريف والاتربة مما يقلل من جودتها وبالتالي تفقد المقدرة على المنافسة في الاسواق”، ولفتوا الى ان هذا السوق يعتبر بمثابة بورصة للمزارعين لبيع وشراء محاصيلهم وتصديرها والتي تتمثل في “القمح، التمور، والفول” بجانب التوابل “الثوم، الشمار”.

دنقلا: فدوى خزرجي

صحيفة الجريدة