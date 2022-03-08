وزير التعليم العالي: إصلاح الهيكل الراتبي للأُستاذ الجامعي أولوية قصوى





أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي بروفيسور محمد حسن دهب إهتمامه التام بملف الهيكل الراتبي لأساتذة الجامعات الحكومية موضحاً أن إصلاح الهيكل الراتبي للأُستاذ الجامعي يمثل أولوية قصوى في المرحلة المقبلة، لندفع بإستقرار الجامعات الحكومية وتدوير أنشطتها العلمية موضحاً أن وزارته تعمل بمرونة وتقارب وجهات النظر مع كل الأطراف التي تمثل حلقات النقاش والتفاوض في اللجنة الوزارية أو لجنة أساتذة الجامعات السودانية (لاجسو) أو وزارة المالية والإقتصاد الوطني خاصة بعد إنسحاب “لاجسو” من الإجتماع الأخير .

وقال دهب إن سعيه نحو ذلك الملف يمضي حثيثاً وأن العمل فيه مستمر وهناك ترتيبات جارية الآن يعمل لها لمقابلة وزير المالية والإقتصاد الوطني دكتور جبريل إبراهيم خلال الأيام المقبلة لمزيد من الحوار والنقاش حول إصلاحات الهيكل الراتبي .

جاء حديثه لدى لقائه اليوم بعدد من أساتذة الجامعات السودانية بمكتبه والبحث في تفاصيل الهيكل الراتبي لهيئة التدريس بالجامعات السودانية .

و شدد بروفيسور دهب في حديثه بأن توفير معاش كريم يتناسب مع مكانة وقدرات الأستاذ الجامعي يمثل أمراً مهماً للغاية في المرحلة المقبلة، وأن إستقرار الجامعات الحكومية ونشاطها العلمي والبحثي محوره الأُستاذ الجامعي مع توفير البيئة التعليمية الجامعية المناسبة له حتى يضطلع بدوره في التدريس والبحث العلمي.

سونا