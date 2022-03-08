والي الجزيرة يصدق بمبالغ مالية لحل مشكلة كهرباء مستشفى الأسنان





استجابة لما أوردته (الصيحة) حول توقف العمل والعمليات الجراحية بمستشفى الاسنان التعليمي بمدني بسبب زيادة تكلفة الكهرباء وجه والي الجزيرة المكلف اسماعيل عوض الله العاقب بالتصديق فورا لمستشفى الأسنان التعليمي بمدني بمبلغ (500) ألف جنيه(خمسمائة مليون جنية) لدعم الكهرباء بالمستشفي كحلول عاجلة بجانب التصديق بعدد اثنين برميل جازولين شهريا دعما للترحيل بالمستشفي، ووجه بتنفيذ التوجيهات إبتداءاً من اليوم الثلاثاء.

واشاد مدير عام مستشفي الأسنان التعليمي بمدني د.عمرالسني باستجابة الوالي السريعة للنداءات المتكررة للمساعدة في تسيير المستشفى، وقال إن المساعي الحثيثة من قبل حكومة ولاية الجزيرة ستستمر إلى حين الوصول إلى حلول نهائية.

الصيحة