بعد اجتماعٍ موسّع..لجنة المعلمين تبدأ مرحلة جديدة





تعتزم لجنة المعلمين، الثلاثاء، تحديد خطواتٍ تصعيدية، خلال اجتماعٍ موسّع دعت له كلّ العضوية في هياكل اللجنة العليا.

وقالت القيادية باللجنة قمرية عمر، في تصريحٍ خاصٍ لـ”باج نيوز”، إنّ اللجنة ستصدر جدولاً يحدّد الخطوات التصعدية، وخطوات الإضراب عن العمل.

وتطالب لجنة المعلمين الالتزام بصرف المرتبات بهيكل 2022، صرف العلاوات والبدلات والبدلات المرتبطة بالأجر الأساسي بهيكل 2022،والالتزام بحد أدنى للأجور لا يقل عن (24) الف جنيه “وفق مقترح المجلس الأعلى للأجور”.

باج نيوز