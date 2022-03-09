وزارة الصحة: نأمل تحصين 100% من المعلمين بلقاح كوفيد-19





أكد وزير الصحة المكلف د.هيثم محمد إبراهيم، أن وباء كوفيد-19 يحتاج إستجابة عامة من جميع الجهات المختصة إضافة إلى توسيع التغطية في التحصين وتشجيع الناس عليه، معرباً عن أمله في الوصول إلى نسبة 100٪ من المعلمين داخل مظلة التحصين، كما أن العمل من خلال الأطفال يضمن جرعة عالية من التوعية والتثقيف.

قال وزير التربية و التعليم المكلف محمود سر الختم الحوري خلال مخاطبته تدشين حملة إرشاد وتثقيف ضد جائحة كورونا المقامة تحت شعار “حماية أطفال المدارس” والمنظمة بواسطة منظمة أطباء بلا حدود السودانية وبرعاية من وزارة الصحة الإتحادية وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، قال إنه لا تعليم بدون الصحة وصحة الطالب والمعلم هي الأولوية، مشيداً بالبداية التي بدأتها المنظمة باستهداف وتثقيف الطالب والمعلم ومنهم للأسر الصغيرة والممتدة، متمنياً أن تسري الحملة بصورة طيبة لأن يتوسع العمل ليشمل كل السودان للوصول لسودان معافى.

من جانبه أشار مدير إدارة التخطيط بمنظمة أطباء بلا حدود السنوسي الخليل، إلى أن هذه الحملة تعتبر عصارة لجهدٍ جبار مع الشركاء والغرض الأساسي منها هو نشر التوعية بين طلاب الأساس والثانوي لإيصال الرسالة إلى أسرهم وأن العدد المستهدف من الطلاب يبلغ 90,000 طالب.

أبان السنوسي أنه تم إختيار مجموعة من المدارس لتنطلق الحملة منها التي تشتمل على نشرة تثقيفية إرشادية للطلاب والأساتذة بالإضافة إلى منح سلات تحتوي على معدات الإحترازات الصحية ومعدات لتعقيم المدارس خصوصاً التي تم رصد حالات بها لتعقيمها إضافة إلى حملات التطعيم المصاحبة في المدارس.

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