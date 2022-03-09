ما الجديد في هاتف “أبل” الجديد “آيفون إس إي”؟





أطلقت شركة “أبل”، يوم الثلاثاء، هاتفا جديدا من نوع “آيفون إس إي”، يدعم مجموعة من المواصفات والمزايا الجديدة.

وسيتوفر الهاتف “آيفون إس إي” المصنوع من الألمنيوم الخفيف، ابتداء من 18 مارس الجاري، وسيدعم شاشة بزجاج أقوى من الإصدارات السابقة، مقاوم للماء، بقياس 4.7 إنشا بدقة 750x 1334 بكسل.

ويدمج الهاتف ميزة “تتش آي دي”، والتي تتيح الوصول للتطبيقات وإنجاز عمليات الشراء الخاصة بـ”أبل باي”، بمنتهى الأمان.

كذلك تتوفر في الهاتف شريحة A15 Bionic فائقة السرعة والتي تمكّن المستخدمين من تشغيل التطبيقات والبرامج بسهولة، وذلك بفضل احتوائها على وحدة معالجة سداسية النوى.

العربية نت