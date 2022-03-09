جامعة الخرطوم تتلقى دعمًا ماليًا





أعلنت جامعة الخرطوم، عن تلقيها دعمًا ماليًا من شركة أميفارما، بمبلغ وقدره 10 مليون جنيه.

والأربعاء، استقبلت مديرة جامعة الخرطوم فدوى عبد الرحمن علي طه بمكتبها، رئيس مجلس إدارة معامل ومصانع اميفارما للأدوية المحدودة (عضو مجلس جامعة الخرطوم)، البدوي محمد الأمين.

وأفاد إعلام الجامعة، أنّ البدوي محمد الأمين سلّم، مديرة الجامعة شيكاً بمبلغ عشرة مليون جنيهاً مساهمة من أميفارما في دعم احتياجات الجامعة.

وأعلن البدوي عن قرارهم بدعم الجامعة شهريًا بمبلغ خمسمائة ألف جنيه اعتباراً من أول أبريل المقبل.

باج نيوز